Topgolfer Nicolas Colsaerts wil aan seizoen starten, terwijl hij wordt behandeld voor zeldzame nierziekte: “Ik voel mij goed, ook al weet ik dat ik ziek ben”

Colsaerts belandde in het ziekenhuis in Dubai, zijn uitvalsbasis. Dokters ontdekten dat hij lijdt aan een zeldzame nierziekte. “Mijn lichaam valt mijn nieren aan.” Hij wordt intussen behandeld, maar zal pas over enkele weken weten of de behandeling aanslaat. Hij was even hervallen en moest na zijn eerste kuur even weer naar het ziekenhuis, maar hij was snel weer op de been.

Colsaerts wil voorlopig blijven spelen op het allerhoogste niveau. Dat de komende toernooien in het Midden-Oosten plaatsvinden, is een voordeel, want Dubai is vlakbij. Colsaerts is sinds een paar dagen weer aan het trainen: “Ik voel mij ook goed, ook al weet ik dat ik ziek ben. Ik ben enkel wat voorzichtiger omdat mijn immuniteitssysteem de komende maanden op een lager pitje zal staan”, zegt hij in een videoboodschap. Hij wordt van nabij opgevolgd. Van overal ter wereld kreeg Nico steunbetuigingen. “Ik wil benadrukken dat die steun enorm deugd heeft gedaan toen ik mijn ziekenhuisbed lag. Ik wens overigens iedereen nog een gelukkig nieuwjaar, we zijn nog altijd januari, hé. Als ik je zoals gewoonlijk geen knuffel geef of geen kus op de wang, moet je daar niets achter zoeken. Zie je, ik heb mijn gevoel voor humor nog niet verloren.”

Behalve Colsaerts trappen ook Thomas Pieters en Thomas Detry hun jaar af in Abu Dhabi. (hjb, cch)