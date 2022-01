Sporen liggen bezaaid met duizenden gestolen pakjes: “Dieven springen op rijdende treinen”

Allerlei spullen online kopen, was al enorm populair maar die trend is nog toegekomen door de coronacrisis. In de Verenigde Staten zullen duizenden mensen echter tevergeefs zitten wachten op hun bestelling. Heel veel pakjes worden namelijk gestolen terwijl ze naar hun bestemmeling onderweg zijn. In Los Angeles liggen de treinsporen bezaaid met duizenden geopende en beschadigde pakjes die nooit zullen aankomen. “Dieven springen op de rijdende treinen, forceren het slot en gooien alles wat geen waarde heeft op de sporen”, aldus spoorwegarbeiders. “Nog geen dertig dagen geleden werd alles opgeruimd, maar het afval blijft terugkomen.”