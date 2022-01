Omikronravage blijft uit, maar versoepelingen zien experts niet zitten: “Dat is het foute signaal”

Vanavond is er een federaal kernoverleg over corona. Dan wordt de coronasituatie bekeken, tegen het licht van de actuele maatregelen. Vorige week voerde de Nederlandse regering forse coronaversoepelingen door. Moet onze politiek dat ook niet doen, nu de grote omikronravage toch lijkt uit de blijven? Experts klinken unisono: “Best is nu nog even een status quo aan te houden. Versoepelingen kunnen pas als besmettingscijfers dalen. Dus na de piek. Wanneer die komt, is nu niet te voorspellen.”