Waakvlammetje Keep On Smiling blijft branden

Bree

Door corona staat de werking van de vriendenkring voor alleenstaanden Keep On Smiling (KOS) momenteel op een laag pitje. “Maar onze waakvlam blijft branden”, zeggen voorzitter Jean Aerts en secretaris Riena Jansen. “Zo hebben we al onze leden onlangs een hartverwarmende nieuwjaarsbrief geschreven. We blijven ook telefonisch bereikbaar en individuele ontmoetingen zijn mogelijk. Het groepsgebeuren moet jammer genoeg nog even wachten. We zijn trouwens ook op zoek naar nieuwe bestuursleden: misschien een goed voornemen voor 2022?” rr