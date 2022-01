Taner ontdekte zijn tekentalent in de gevangenis: “Ben een ander mens door de kunst”

Houthalen-Helchteren

Taner uit Meulenberg werd ooit veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Onder voorwaarden kwam hij na 3,5 jaar vrij. “In de gevangenis van Turnhout deed ik toevallig mee aan een tekenwedstrijd, hoewel ik vroeger nooit getekend had”, vertelt Taner. “Tegen alle verwachtingen in won ik de eerste prijs. In Beveren studeerde ik ICT, Publisher en legde ik examens af voor het behalen van mijn diploma middelbaar onderwijs. Ik maakte er voor Valentijn ook een kunstwerk voor mijn vriendin. De medewerker van het CAW in de gevangenis zei dat ik talent heb en moedigde mij aan.”

“Toen ik vrij kwam, ontwikkelde ik mijn tekentalent verder”, vertelt Taner. “Ik leerde thuis tekenen met een vuurpen op hout, in de kunstwereld ‘pyrografie’ genoemd. Zo heb ik al twaalf klokken gemaakt op houten schijven. Ik schrijf er meestal verzen uit de Koran op. Arabisch is geen gemakkelijk schrift met al die krulletjes en puntjes. Wie er graag een Nederlands gedicht of een persoonlijke tekst op wil, kan mij vinden op woodartbe. Nu ik terug bij mijn warme familie ben en mensen blij kan maken met mijn kunst, voel ik mij gelukkig. Ik ben een ander mens.” jli