Novak Djokovic gaat op de foto met fans, maar dreigt door Franse beslissing ook Roland Garros te moeten missen

Eerder was al beslist dat sporters die in Frankrijk wonen, over een vaccinatiepas moeten beschikken om competitiesport uit te oefenen.

De beslissing kan meteen gevolgen hebben voor de Six Nations, het internationale rugbytoernooi dat begin volgende maand in het land van start gaat. Ook Novak Djokovic zou in de lente zonder vaccinatiebewijs niet kunnen aantreden op Roland Garros. De Servische nummer een van de wereld werd zondag uit Australië gezet en is intussen op weg naar zijn vaderland.

© AP

Australische premier sluit deelname Djokovic voor 2023 niet uit

Volgens de Australische premier Scott Morrison kan Novak Djokovic mogelijk volgend jaar ‘gewoon’ terugkeren op de Australian Open. Na de intrekking van zijn visum dreigt voor de nummer 1 van de wereld een verbanning voor drie jaar.

“Het gaat over een periode van drie jaar, maar er bestaat een mogelijkheid om onder de juiste omstandigheden terug te keren. En dat zal op dat moment worden overwogen”, zei Morrison maandag op de Australische radio. “Maar ik ga niet vooruitlopen op zaken en uitspraken doen waardoor de minister niet de beslissing kan nemen die hij moet gaan nemen.”

Volgens de immigratiewet in Australië kan Djokovic nu voor drie jaar geen nieuw visum krijgen, tenzij de Australische minister van Immigratie bepaalt dat er ‘dwingende of meelevende’ redenen zijn.

Op het moment dat Morrison zijn uitspraken deed, had Djokovic het land al verlaten. De Servische tennisser is inmiddels na een tussenlanding in Dubai, waar hij op de foto ging met enkele belangstellenden, op weg naar Belgrado.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© REUTERS

© REUTERS