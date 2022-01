Ex-speler STVV staat twee maanden na dodelijk ongeval opnieuw op het veld: “Schandelijk, walgelijk!”

De clubleiding van de Nederlandse eersteklasser Heracles Almelo gaat maandagavond om de tafel met een groep supporters over de terugkeer van Rai Vloet in het eerste elftal. Voor een deel van de achterban is het onacceptabel dat de 26-jarige middenvelder weer present is, zo’n twee maanden nadat hij betrokken was bij een dodelijk ongeval.

Vloet zat in november samen met een vriend in de auto die op de A4 achterop een andere auto knalde. Eén van de inzittenden, een 4-jarig jongetje, overleed aan de gevolgen van de botsing. De politie bevestigde vorige week dat het Vloet was die achter het stuur had gezeten. Hij was daarbij onder invloed van alcohol.

Vloet keerde vorige week echter al terug op het trainingsveld en viel zaterdag in tijdens de uitwedstrijd tegen NEC (0-0). Enkele tientallen supporters van Heracles wachtten de spelersbus bij terugkeer in Almelo op. Ze gingen in gesprek met onder anderen algemeen directeur Rob Toussaint, voorzitter Henk Bredewoud en trainer Frank Wormuth. Vloet was niet met de spelersbus terug naar Almelo gereisd.

“Tot onze grote schrik blijkt dat Vloet toch geselecteerd is voor de uitwedstrijd in Nijmegen, ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp van afgelopen week. Wij als Vak ’74 hebben aanstaande maandag een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!”, aldus supportersvereniging Vak ’74.

Vloet speelde in 2019 nog een half jaar voor STVV. Hij kwam twee keer in actie in play-off 2, telkens als invaller tegen Beerschot.