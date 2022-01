Poolse vrachtwagenchauffeur die 11-jarige Celio doodreed, krijgt zes maanden cel met uitstel: “Kon ik tijd maar terugdraaien”

De Poolse vrachtwagenchauffeur Pawel P. is in de politierechtbank van Aalst veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor het dodelijke ongeval waarbij Celio Ebe Matumbu (11) in 2019 om het leven kwam.

De ochtend van 11 december 2019 was de elfjarige Celio te voet op weg naar school met zijn broer, zus en moeder. De vrachtwagenbestuurder die in de Alfred Nichelsstraat reed en de parking van het Aalsterse bedrijf Tereos wilde opdraaien, merkte het gezin niet op. Celio kwam onder de wielen van de truck terecht en overleed ter plaatse.

Maandagochtend kreeg de Poolse vrachtwagenbestuurder zijn straf te horen in de politierechtbank van Aalst. De rechtbank is van oordeel dat de beroepschauffeur rekening had moeten houden met alle factoren. “Kort voor het ongeval reed hij de familie voorbij waardoor hij ze altijd moest hebben opgemerkt”, aldus de rechter. “Daarnaast heeft hij geen richtingsaanwijzer gebruikt bij het afdraaien.”

De politierechter hield ondanks de ernst van de feiten rekening met het feit dat de chauffeur niet onder invloed was van drank of drugs. Ook de registratie van zijn rijtijden was in orde. “Voor de strafmaat wordt rekening gehouden met het schuldinzicht van de beklaagde”, zo klonk het maandag in de rechtbank. “Hij blijkt zeer oprecht spijt te hebben van het ongeval.” De rechter is ook van oordeel dat de stad Aalst en het bedrijf Tereos geen schuld treffen aan het ongeval.

“In deze zaak zijn enkel verliezers”, aldus nog de politierechter. “Niet alleen de familie wordt getroffen, alle betrokkenen lijden onder dit dodelijk ongeval.” De politierechtbank veroordeelde Pawel P. tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. Daarnaast werd hem een boete van 4.000 euro opgelegd, waarvan 1.600 euro met uitstel. De man kreeg ook een rijverbod van negen maanden, waarvan drie maanden met uitstel, gezien het blanco strafregister van de vrachtwagenchauffeur.

De familie heeft recht op een schadevergoeding. Zo krijgen beide ouders elk 25.000 euro, een broer en zus van Celio hebben recht op 6.000 euro en de grootouders van Celio, die zelf niet in België wonen, op 2.000 euro morele schadevergoeding.

De ouders van Celio waren niet aanwezig bij de uitspraak van de rechtbank. “Wat de straf ook is, het zal Celio niet terugbrengen”, zo verklaarden ze eerder tijdens de pleidooien voor de politierechtbank. Ook de vrachtwagenchauffeur liet al weten spijt te hebben van het pijnlijke ongeval. “Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien, maar dat gaat helaas niet”, aldus Pawel P.