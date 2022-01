Padelmarathon brengt meer dan 6.000 euro op voor Kom op tegen Kanker

As

De eerste editie van de padelmarathon van tennisclub As was meteen een voltreffer. Meer dan 300 padellers gingen samen de uitdaging aan om 24 uur lang geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Ondanks de regen werd het initiatief niet alleen een groot sportief succes, ook financieel overtrof deze eerste editie alle verwachtingen.

Afgelopen zaterdag overhandigden enkele bestuursleden van de padelclub een cheque van 6101,75 euro aan Annemie Lemahieu, directeur fondsenwerving van Kom op tegen Kanker. “Wij bedanken alle deelnemers voor het mooie bedrag dat ze samen inzamelden”, aldus Lemahieu. “Het geld zal gebruikt worden om onze nieuwe campagne te ondersteunen. Die focust vooral op jongeren tussen 15 en 18 jaar. Op TikTok en andere sociale mediakanalen proberen we met medewerking van influencers te voorkomen dat jonge mensen beginnen te roken. En dat is nodig, want in ons land rookt 27 procent van de bevolking nog steeds, terwijl het onze doelstelling is om tegen 2040 een rookvrije generatie te realiseren.” geva