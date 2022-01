Dringend nood aan cultuur? Laat dan al een ticket opzijzetten voor deze voorstellingen

Een echtscheidingsthriller voor kleuters, een festival met melancholische muziek en de vreemde combinatie van Felix Timmermans en Pixies. Voor deze selectie cultuur in Limburg reserveer je nu best al.

Theater: hulp roepen, helpt niet

© rr

Wie problemen heeft met zijn leidinggevende kan wel om hulp roepen, maar niemand zal hem horen, niemand zal hem geloven. Auteur en acteur Peter De Graef zet met Maaike Cafmeyer een manipulatieve baas en zijn medewerkster neer in een muziektheatervoorstelling die vermakelijke begint, maar nijpend wordt en zuur eindigt.

Hullep!, Peter De Graef en Maaike Cafmeyer, op 2/2 om 20.15 uur De Kimpel Bilzen en op 9/2 om 18.20 en om 21 uur De Bogaard Sint-Truiden. Info: www.hullep.be

Concert: tegelijk spelen, zingen en dansen

De Canadese April Verch staat nooit stil. Letterlijk. Ze schrijft songs, zingt, speelt fiddle en stepdanst. Op het podium doet ze dat soms allemaal tegelijk, schijnbaar met groot gemak. Met banjospeler Cody Walters mengt ze Amerikaanse country met energieke folk van Europese herkomst. Ze is voor een dozijn optredens in Vlaanderen, waarvan een in Limburg.

April Verch & Cody Walters, op 20/2 om 20.15 uur cc Leopoldsburg. Info: www.ccleopoldsburg.be

Concert: Pixies in het begijnhof

© rr

Het contrast wekt ongetwijfeld nieuwsgierigheid. Theatermaker Adriaan Van Aken combineert de taal van Felix Timmermans in een heimatnovelle over een verliefd begijntje met het klankbeeld van het klassieke rockalbum Surfer Rosa van Pixies. Met Joke Emmers en Gert Jochems.

Surfer Rosa Begijntje, Het nieuwstedelijk, op 7/2 om 20 uur C-mine Genk, op 14/2 om 20 uur De Bogaard Sint-Truiden, op 10, 11 en 12/3 om 20 uur De Nieuwe Zaal Hasselt. Info: www.nieuwstedelijk.be

Festival: tussen droom en muziek

© rr

Balsem voor de ziel wordt dit hartverwarmend festival met broze, melancholische muziek in het hartje van de winter. Tijdens deze vijfde editie kan je wegdromen met de cello, harp en stemmen van Seraphine Stragier en Sophia Amman (foto), waarna de Amerikaanse singer-songwriter Sam Amidon aan de beurt is. Jan Swerts sluit af met zijn minimalistisch pianospel.

Winter tales festival, op 19/2 vanaf 19.20 uur De Velinx Tongeren. Info: www.develinx.be

Familie: echtscheiding voor kleuters

© rr

Het lijkt een heel gewoon gezin. Maar net na bedtijd begint het te spoken en vliegen borden en kamerplanten door de lucht. Waarom roepen moeder en vader zo hard dat broer en zus hun oren moeten dichtstoppen? Grappig en beeldend maakt Suzanne Grotenhuis een echtscheidingsthriller voor een publiek vanaf vier jaar.