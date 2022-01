Genk

Ali Riza Gocer (21) uit Genk, zorgkundige.

Rabia Gocer (36) uit Genk, schoonheidsspecialiste.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Ali Riza en Rabia kennen elkaar van in hun kindertijd in Adiyaman (Turkije). In Merkelbeek (NL) vroeg hij haar ten huwelijk. (chpa)

