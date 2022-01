Brent Van Moer is geen “panikeur” meer en wil knallen in 2022: “Ik laat me niet meer gek maken door Strava”

Brent Van Moer (24) pakte vorig jaar zijn eerste profzege in de Dauphiné. “In 2022 wil ik opnieuw een stap vooruit zetten”, zegt hij. “Ik weet nu dat ik kan strijden tegen de beste renners ter wereld. Ik heb vertrouwen getankt en laat me niet meer leiden door Strava of verhalen over andere jongens hoeveel waardes zij wel kunnen trappen. Ik focus op mezelf.”

Van Moer had zelfs twee zeges kunnen pakken indien hij niet verkeerd werd afgeleid in de slotkilometer van de Ronde van Limburg en het hadden er ook drie kunnen zijn indien hij niet werd overrompeld in de laatste hectometers in Fougères in de Tour de France. Maar dat is 2021. De Lotto Soudal-renner wil vooral vooruit kijken, al was er wel die vervelende blessure die hem maandenlang parten speelde. Van Moer kwam eind juli ten val op training en brak daarbij zijn linkerheup.

“Ik ben heel blij dat ik nog kon koersen in Binche-Chimay-Binche en Parijs-Tours in oktober”, vertelde hij op de mediadag van z’n team in Altea. “Je wil toch ergens met nog wat competitie die winter ingaan. Al heeft het wel lang geduurd voor ik me na mijn blessure opnieuw helemaal in orde voelde. In december waren er twijfels. Pas op, ik was heel blij dat ik snel opnieuw op de fiets zat, maar ik kreeg maar niet dat goede gevoel te pakken. Pas nu, in januari, heb ik de indruk dat ik opnieuw de ‘oude Brent’ ben. Een tijdje terug lieten we nog extra scans maken om zeker te zijn dat alles goed was en je ziet nog altijd dat er een breuk is geweest. Dit is een blessure die je tijd moet geven, het is een lang proces. Ik heb geen pijn meer, intussen mag ik opnieuw alles doen, kan ik super hard trainen en die heup belasten, maar ik moest geduld hebben om terug dat oude niveau te halen. Op training voel ik me nu goed, maar het is afwachten tot de eerste koers om die bevestiging te krijgen en echt te zeggen dat ik opnieuw de Brent van Moer van de Tour ben, met een topconditie.”

Het keywoord bij Lotto Soudal de voorbije dagen op stage was dat er een nieuwe vibe in de ploeg heerst, meer vertrouwen, meer goesting, meer grinta.

“Zeker en vast”, vindt ook Van Moer. “De motivatie is tien keer zo hard in vergelijking met vorige jaren en dat zal je in de wedstrijden zien, daar gaan we de vruchten van plukken. Deze ploeg hangt aan elkaar, zeker in de klassieke kern, mijn groepje, is de sfeer opperbest. Ploegleider Nikolas Maes steekt daar enorm veel tijd en energie in. En dat leeft ook bij de renners die in die groep zitten. We zijn allemaal super gemotiveerd om er voor te gaan in de klassiekers.”

“Mooi ploegje”

Al wordt het moeilijk opboksen tegen het grote geweld. “Dat beseffen we”, klinkt het realistisch. “Tegen Van Aert en Van der Poel is het moeilijk om koersen te winnen, maar met Florian, Victor, Jasper en mezelf hebben we een mooi ploegje. De basis is breed en daar gaan we gebruik van maken. We geloven in onszelf en gaan aanvallend koersen. Ik ben ervan overtuigd dat er mooie resultaten gaan komen.”

“Ik wil dit jaar tonen dat ik opnieuw een stap vooruit heb gezet en wil graag een mooie koers winnen. Welke? Dat maakt me niet uit, een koers”, lacht hij. “Ik laat me ook niet gek maken in deze periode. De voorbije week kreeg ik misschien wel al tien screenshots: ‘die heeft daar de KOM gepakt’, ‘die gast rijdt super deze winter’ of dan hoor je van anderen: ‘die renner trapt z’n beste 10 minuten-waarden ooit’. Je mag je daar niet door laten leiden of je mag niet beginnen te vergelijken. Vroeger deed ik dat ook, maar ik ben er mee gestopt. Ik kijk niet meer op Strava, ik focus me op mezelf, want wat zegt dat? De beste 10 minuten-waarden ooit of de KOM op die berg? Wie trapt dat ook na vijf uur koers, daar draait het om, dan worden de prijzen uitgedeeld.”

‘Panikeur’

Het inzicht kwam via z’n mental coach. “We hebben daar over gepraat en ik ben intussen zelf volwassener geworden”, legt hij uit. “Vroeger was ik een ‘panikeur’, vooral toen ik net prof werd, maar in de laatste twee jaar heb ik geleerd dat je op het eind van de koers niemand die waarden ziet trappen. Ik wil niet te veel meer kijken naar ‘waardes’. Vorig jaar heb ik een klik gemaakt na mijn hoogtestage in Andorra. Ik trapte goede waardes, maar geen ‘superwaardes’, maar ik koerste wel goed, kon mee met de beste renners. Dat begon in de Ronde van Limburg, daarna de Dauphiné, de Tour en dat gaf me vertrouwen: ik strijd tegen de beste renners van de wereld en ik doe mee om te winnen. En zo moet je denken en niet bang zijn van hoeveel waarden een ander trapt. Kijk naar jezelf. En dus moet ik koersen zoals ik dat het beste kan: aanvallen van ver en elk jaar beter worden.”

Het programma van Brent van Moer: Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, Strade Bianche, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Brugge-De Panne, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl, Parijs-Roubaix. Van Moer staat op de longlist van de ploeg voor de Tour de France.