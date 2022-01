Tanja Dexters veroordeeld voor bezit van cannabis en handel in cocaïne

Ex-miss België Tanja Dexters heeft een opschorting met proeftijd van drie jaar gekregen. Ze is veroordeeld voor bezit van cannabis en handel in cocaïne, maar werd wel vrijgesproken voor de handel in Viagra. Haar vriend, Michaël P., werd volledig vrijgesproken. “Ik moet het vonnis nog inkijken en met mijn cliënt bespreken”, zegt de advocaat van de ex-miss, Kristof Benijts. “Het lijkt er wel op dat de rechtbank onze argumentatie heeft gevolgd.”