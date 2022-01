Onduidelijkheid over mogelijke nieuwe grote uitbarsting in Tonga

Observatiecentra kunnen niet bevestigen dat een nieuwe “grote uitbarsting” geregistreerd is van de vulkaan in eilandstaat Tonga, die drie dagen geleden al uitbarstte en een tsunami veroorzaakte in de regio van de Stille Oceaan. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP, dat zich in eerdere berichtgeving baseerde op het Australische Adviescentrum voor Vulkanische As (VAAC) in de stad Darwin. Volgens AFP moeten die berichten bijgesteld worden en kan “een nieuwe uitbarsting niet bevestigd worden door de observatiecentra”.