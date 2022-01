‘Full house’-actrice beroofd van miljoen dollar aan juwelen: “Spullen niet belangrijkste”

De 57-jarige actrice en haar man Mossimo Giannulli waren op 3 januari een avondje weg toen gemaskerde inbrekers het raam van de slaapkamer van het koppel insloegen en er met de kostbare buit vandoor gingen. De huishoudster ontdekte de inbraak.

De actrice, die in 2020 werd veroordeeld tot twee maanden cel vanwege een omkoopschandaal, heeft relatief rustig op de situatie gereageerd. “De dood van Bob Saget heeft de beroving in perspectief geplaatst”, melden bronnen nabij Loughlin. Saget was een naaste collega van de actrice, beide acteurs speelden een hoofdrol in de serie Full House. De dood van haar collega heeft haar doen realiseren dat spullen niet het belangrijkste zijn in het leven. “Dat zijn familie en liefde.”

De politie is de zaak aan het onderzoeken.