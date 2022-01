Zes maanden cel met uitstel voor vrachtwagenbestuurder die 11-jarige Celio doodreed

De vrachtwagenbestuurder die in december 2019 de 11-jarige Celio doodreed aan de parking van het bedrijf Tereos, in het centrum van Aalst, is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. De man krijgt ook 4.000 euro geldboete, waarvan 1.600 euro met uitstel, en negen maanden rijverbod, waarvan drie maanden met uitstel. Dat heeft de politierechtbank in Aalst maandagvoormiddag beslist.

Het ongeval gebeurde op 11 december 2019 aan de parking van zetmeelverwerkend bedrijf Tereos, in de Alfred Nichelsstraat in het centrum van Aalst. Het kind kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse. Het slachtoffer was met zijn familie op pad en die zag het ongeval gebeuren. De jongen was op weg naar school. De bestuurder van de vrachtwagen verklaarde dat hij het kind niet had opgemerkt.

Bij de behandeling van de zaak voor de politierechtbank had de Poolse vrachtwagenchauffeur zijn spijt uitgedrukt. Het openbaar ministerie had een jaar cel met mogelijk uitstel en negen maanden rijverbod gevorderd.

Uit het onderzoek en de camerabeelden bleek dat de bestuurder zonder het gebruik van de richtingaanwijzers de parking van het bedrijf was opgedraaid. De man had de voetgangers moeten opmerken, stelde politierechter. “Hij was de familie voorbijgereden met zijn vrachtwagen en heeft daarna een manoeuvre uitgevoerd zonder zijn richtingsaanwijzers te gebruiken. De familie liep op het voetpad en hij had hen moeten opmerken in de rechterspiegels. (..) Hij had jaren ervaring en kende de plaatsgesteldheid. Hij moest de omvang van zijn voertuig kennen en de mogelijke blinde zones.”