100 kaarsjes voor Marie-Louise Vanherck: “Om 100 te worden moet je braaf zijn en onaangename dingen kunnen vergeten.”

Riemst

Dinsdag 18 januari verkeert woonzorgcentrum Eyckendael in Riemst in feeststemming voor de 100ste verjaardag van bewoonster Marie-Louise Vanherck. Een gebeurtenis die directie, personeel en medebewoners samen met de naaste familie niet ongemerkt laat voorbijgaan. Rekening houdend met de coronamaatregelen wordt Marie-Louise letterlijk in de bloemetjes gezet. Ook door het gemeentebestuur dat door burgemeester Mark Vos vertegenwoordigd is.

Marie-Louise werd op 18 januari 1922 in Luik geboren. Ze was de oudste van zes kinderen. Daarvan zijn er nog vier in leven: Marie-Louise zelf en haar drie zussen. Haar twee broers zijn overleden. Vader Vanherck was Hasselaar en werkte in de steenkoolmijnen terwijl moeder hielp in likeurstokerij Frijns. De jubilaris bracht haar jeugd door in Hasselt en later in Borgloon. Daar liep ze ook school. “Op mijn veertiende moest ik als dienstmeisje bij de familie Reylandt in Brugge gaan werken. Daar bleef ik vier jaar totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen ben ik in de fabriek in Herstal gaan werken en daar heb ik mijn latere echtgenoot Jean Dewalque uit Bolder leren kennen”, vertelt de eeuwelinge.

In 1941 trouwde ze met Jean en gingen ze samen in Bolder wonen. In 1944 - in volle oorlogstijd - werd hun enige zoon Herman geboren. “Jarenlang hebben we aan de Visésteenweg een kruidenierswinkel uitgebaat totdat Jean in 1973 overleed. Daarna ben ik meerdere jaren gaan poetsen in Luik. Inmiddels was onze zoon Herman getrouwd met Marie-Louise Vandooren uit Waterschei en zij kregen twee dochters: Chelsea en Kelly.”

Een tijd na het overlijden van haar man leerde Marie-Louise Staf Broux uit Tongeren kennen. Met hem beleefde ze nog een mooie tijd: ze gingen samen naar de voetbalmatchen van Standard Luik en maakten meerdere busreizen naar Spanje. “De reismicrobe had me al veel eerder gebeten, namelijk toen ik met een broer op de tandem door Duitsland fietste en vaak in onbekende plaatsjes kampeerde”, lacht Marie-Louise.

Een harde klap kreeg Marie-Louise toen haar zoon Herman na een slepende ziekte in 2013 overleed. “Hij was maar 69”, zucht ze. Sinds 1997 verblijft ze in Eyckendael. Ze is er erg graag en iedereen heeft er tijdens feestjes al kunnen genieten van haar zangtalent. “Dat ik ooit 100 zou worden, heb ik nooit durven dromen. Wat je daarvoor moet doen? Braaf zijn en de onaangename dingen kunnen vergeven en vergeten”, besluit ze.

Eddy Vandoren

