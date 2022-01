NBA. Phoenix Suns lopen verder uit

De Phoenix Suns hebben zondag een 108-135 zege geboekt op bezoek bij Detroit in de NBA.

Bij de Suns was Devin Booker nog maar eens de uitblinker. Deze keer met dertig punten, vooraleer het terrein in het laatste kwart te verlaten, toen de wedstrijd allang beslist was.

Met de 33e zege van het seizoen op zak breiden ze hun voorsprong aan de kop van de Western Conference op eerste achtervolger Golden State Warriors nog verder uit. Het team uit San Francisco liep zonder de geblesseerde Stephen Curry in Minnesota (119-99) tegen zijn twaalfde nederlaag van het seizoen aan.

Bij Utah Jazz vierde Rudy Gobert zijn terugkeer, na een afwezigheid van vijf duels, met een 102-125 zege uit bij Denver Nuggets. De Fransman was daarin goed voor 18 punten en liefst 19 rebounds.

Uitslagen:

Minnesota - Golden State 119 - 99

Denver - Utah 102 - 125

Sacramento - Houston 112 - 118

Detroit - Phoenix 108 - 135

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Chicago 65,9 41 27 14

2. Brooklyn 64,3 42 27 15

3. Miami 62,8 43 27 16

4. Milwaukee 60 45 27 18

5. Philadelphia 59,5 42 25 17

6. Cleveland 59,1 44 26 18

7. Charlotte 53,5 43 23 20

8. Toronto 52,5 40 21 19

9. Washington 51,2 43 22 21

10. New York 51,2 43 22 21

11. Boston 50 44 22 22

12. Atlanta 40,5 42 17 25

13. Indiana 34,9 43 15 28

14. Detroit 23,8 42 10 32

15. Orlando 18,2 44 8 36

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 78,6 42 33 9

2. Golden State 72,1 43 31 12

3. Utah 67,4 43 29 14

4. Memphis 66,7 45 30 15

5. Dallas 55,8 43 24 19

6. Denver 52,4 42 22 20

7. Minnesota 48,8 43 21 22

8. LA Lakers 48,8 43 21 22

9. LA Clippers 47,7 44 21 23

10. Portland 40,5 42 17 25

11. Sacramento 39,1 46 18 28

12. San Antonio 37,2 43 16 27

13. New Orleans 37,2 43 16 27

14. Oklahoma City 33,3 42 14 28

15. Houston 28,9 45 13 32

Programma van maandag:

Boston - New Orleans

New York - Charlotte

Washington - Philadelphia

Cleveland - Brooklyn

Memphis - Chicago

LA Clippers - Indiana

Atlanta - Milwaukee

Orlando - Portland

Miami - Toronto

Dallas - Oklahoma City

San Antonio - Phoenix

LA Lakers - Utah