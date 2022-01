Belgische Maryna Zanevska pakt uit met fantastische comeback op Australian Open, maar krijgt zware kritiek voor tactiek

LEES OOK. Kirsten Flipkens in tranen na (laatste?) nederlaag op Australian Open: “Zonder corona was ik al in 2020 gestopt”

De 28-jarige Zanevska won haar eerste ronde op de Australian Open na 2 uur en 6 minuten in twee sets van de Sloveense Kaja Juvan (WTA 86): 7-6 (9/7) en 7-6 (7/4). Maar onze landgenote had evengoed in twee korte sets kunnen verliezen.

In set één kwam Zanesvka namelijk 5-2 achter tegen de Sloveense, maar ze kwam helemaal terug om die dus te winnen in de tiebreak ondanks twee setballen voor haar tegenstandster. Hetzelfde scenario in set twee. Juvan leidde met 5-1 en mocht serveren voor de set bij 5-4 én 6-5, maar een duidelijk vermoeide Zanevska weerstond en won de partij.

Nadien kwam er echter wat kritiek. Onze landgenote pakte op het einde van de tweede set twee keer een MTO, een medische time-out. Toevallig of niet: twee keer toen Juvan mocht serveren voor de match. Een tactiek die werkte, maar niet door iedereen gesmaakt werd.

Het was voor de Belgische met Oekraïense roots haar eerste duel op een grandslamtoernooi sinds Wimbledon in 2017. In Melbourne nam ze in 2016 en 2017 deel, maar telkens was de eerste ronde het eindstation.

In de tweede ronde in Melbourne staat ze tegenover de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 63). Het wordt hun derde onderlinge duel, de Spaanse kon nog nooit winnen van onze landgenote. In 2014 in Koksijde en in 2021 in het Poolse Gdynia was Zanevska telkens in twee sets te sterk.

Zanevska komt ook in het dubbelspel in actie in Melbourne. Aan de zijde van de Duitse Julia Lohoff ontmoet ze woensdag in de eerste ronde Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.