Philippe Gilbert klaar voor 20ste en allerlaatste seizoen: “Ik hoef geen bloemen voor de start van elke koers, maar ik wil er wel aan de finish”

En of hij er nog zin in heeft. Philippe Gilbert wordt in juli veertig, maar is helemaal klaar voor zijn twintigste (!) en allerlaatste profseizoen, dat hij momenteel met Lotto-Soudal voorbereidt op stage onder de Spaanse zon. Een monoloog van de grootste Waalse coureur van deze eeuw in tien thema’s. “Natuurlijk ben ik beter dan vorig jaar. Toen reed ik op één been.”