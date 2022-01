Eden Hazard speelde geen minuut, maar was door opmerkelijke foto wel het gespreksonderwerp na Spaanse Supercup

Real Madrid pakte zondag de Spaanse Supercup door met 0-2 te winnen van Bilbao. Thibaut Courtois was een van de helden door een penalty te stoppen, terwijl Eden Hazard niet op het veld kwam. En toch was de Belgische aanvaller het gespreksonderwerp op sociale media.

De Koninklijke is bezig aan een sterk seizoen. Ruim aan de leiding in La Liga, als eerste in zijn groep doorgestoten naar de 1/8ste finales van de Champions League en nu dus al een eerste prijs gepakt. Maar Hazard zit meer op de bank dan hem lief is, zo ook tijdens de Supercup in Saoedi-Arabië.

Het zorgde voor een opmerkelijk beeld tijdens de teamfoto. Alle Real-spelers lachten van geluk… buiten Hazard. De anders goedlachse Rode Duivels stond er maar sip bij.

