Kirsten Flipkens in tranen na (laatste?) nederlaag op Australian Open: “Zonder corona was ik al in 2020 gestopt”

Kirsten Flipkens (WTA 326) is er maandag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De 36-jarige Kempense verloor na 1 uur en 31 minuten tennis in 2 sets (4-6 en 1-6) van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 35). Het was voor Flipkens haar veertiende deelname aan de Australian Open. Haar beste resultaat was een stek in de vierde ronde in 2013.

Flipkens en Sorribes Tormo komen in Melbourne samen in actie in het dubbelspel. Het duo treft woensdag in de eerste ronde een andere Belgische, Maryna Zanevska, en de Duitse Julia Lohoff.

Afscheid?

“Ja, ik denk dat dit mijn laatste Australian Open was”, aldus Flipkens na afloop. “Ik had tegen mezelf voor de wedstrijd gezegd dat ik plezier moest maken op het veld. Ik speelde met mijn hart en mijn liefde voor tennis. Ik hou van het spelletje, de slice, de dropshots. Daarom ben ik als klein meisje met tennis begonnen. En die liefde voel ik vandaag nog steeds. Als dit mijn laatste deelname hier was, eindigde ik met een mooie wedstrijd waar ik veel plezier aan beleefde.”

© AP

“Ik heb mijn verdere programma nog niet gemaakt”, klinkt het. “We zullen zien hoe het verder zal gaan met de gezondheidscrisis. Of er nog toernooien afgelast gaan worden. Het is erg moeilijk om een ​​programma op te stellen. De zeven toernooien die ik kan spelen door mijn beschermde ranking, zal ik met mijn hart en hoofd kiezen.”

En toen vloeiden er een paar tranen over haar wang. “Zonder de coronacrisis denk ik dat 2020 mijn laatste jaar zou zijn geweest. Op dat moment had ik niet echt plezier meer op het veld. Vier maanden thuis zitten, bijna drie maanden geen racket aanraken… Het deed me goed. Het heeft me waarschijnlijk mentaal nieuw leven ingeblazen. Het is jammer dat ik begin 2021 geblesseerd ben geraakt, waardoor ik een hele tijd niet meer heb kunnen spelen. Maar met het karakter dat ik heb, was het duidelijk dat ik mijn carrière niet wilde beëindigen door een blessure”.