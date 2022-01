AUSTRALIAN OPEN. Van Uytvanck neemt eerste horde, Nadal op een drafje door en winnende Osaka raakt… de umpire

LEES OOK. Kirsten Flipkens in tranen na (laatste?) nederlaag op Australian Open: “Zonder corona was ik al in 2020 gestopt”

Onze landgenote neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Vorig jaar raakte ze pas voor de eerste keer door de eerste ronde.

Van Uytvanck komt in Melbourne ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Deense Clara Tauson treft ze woensdag in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.

© EPA-EFE

Nadal op kousenvoeten naar tweede ronde

Rafael Nadal (ATP 6) heeft zich maandag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

In Melbourne haalde de Spanjaard het in de openingsronde in drie sets van de Amerikaan Marcos Giron (ATP 66), die slechts zes games wist te winnen: 6-1, 6-4 en 6-2. Nadal treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Yannick Hanfmann en de Australiër Thanasi Kokkinakis. Die laatste was zaterdag nog de beste op het toernooi in Adelaide.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik speel beter en beter”, vertelde de 35-jarige Nadal na afloop. Vorig jaar had de Spanjaard af te rekenen met een vervelende voetblessure, in december liep hij besmetting met het coronavirus op. “Het is echter moeilijk te zeggen waar ik sta in vergelijking met mijn beste niveau. We bekijken het dag per dag en blijven voortwerken.”

Nadal is in Melbourne op jacht naar zijn 21e grandslamtitel, waarmee hij geschiedenis zou schrijven. Hij kan er immers de eerste tennisser ooit worden die meer dan 20 grandslamtoernooien kan winnen. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Roger Federer en Novak Djokovic, die niet van de partij zijn in Australië. Na de intrekking van zijn visum is Djokovic intussen aangekomen in Dubai.

Rafael Nadal wist de Australian Open nog maar één keer te winnen. In 2009 was hij in de finale te sterk voor Federer. Nadien was hij nog vier keer verliezend finalist.

Australische premier sluit deelname Djokovic voor 2023 niet uit

Volgens de Australische premier Scott Morrison kan Novak Djokovic mogelijk volgend jaar ‘gewoon’ terugkeren op de Australian Open. Na de intrekking van zijn visum dreigt voor de nummer 1 van de wereld een verbanning voor drie jaar.

“Het gaat over een periode van drie jaar, maar er bestaat een mogelijkheid om onder de juiste omstandigheden terug te keren. En dat zal op dat moment worden overwogen”, zei Morrison maandag op de Australische radio. “Maar ik ga niet vooruitlopen op zaken en uitspraken doen waardoor de minister niet de beslissing kan nemen die hij moet gaan nemen.”

Volgens de immigratiewet in Australië kan Djokovic nu voor drie jaar geen nieuw visum krijgen, tenzij de Australische minister van Immigratie bepaalt dat er ‘dwingende of meelevende’ redenen zijn.

Op het moment dat Morrison zijn uitspraken deed, had Djokovic het land al verlaten. De Servische tennisser is inmiddels na een tussenlanding in Dubai, waar hij op de foto ging met enkele belangstellenden, op weg naar Belgrado.

Osaka laat geen steek vallen in openingsronde

Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 14) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. In de openingsronde haalde de Japanse het vlot in twee sets van de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 50), met twee keer 6-3.

© ISOPIX

“Het is altijd speciaal om hier terug te keren, ik heb goede herinneringen aan Melbourne”, klinkt het bij Osaka, tweevoudig toernooiwinnares. “Ik voel me goed, dankzij de warme welkom die ik hier gekregen heb.” In de tweede ronde staat Osaka eerstdaags tegenover de winnares van het duel tussen de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 144) en de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 54).

Osaka hoopt in Melbourne weer terug aan te sluiten bij de absolute top van het vrouwentennis, na een seizoen dat overschaduwd werd door mentale problemen. De Japanse kon moeilijk omgaan met de druk en dat leidde onder meer tot een persboycot op Roland Garros. Naast twee eindzeges in Melbourne heeft de voormalige nummer een van de wereld ook twee zeges op de US Open (2018 en 2020) op haar palmares staan.

Op de vrouwentabel moest Ons Jabeur zich in extremis terugtrekken. De Tunesische nummer tien van de wereld sukkelt met een rugblessure en moest forfait geven voor het toernooi. Op de hoofdtabel werd ze vervangen door lucky loser Irina Bara (WTA 134), die er in de eerste ronde in twee sets uitging tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz, de eerstvolgende tegenstandster van Maryna Zanevska.

LEES OOK. Belgische Maryna Zanevska pakt uit met fantastische comeback op Australian Open, maar krijgt zware kritiek voor tactiek