Huis huren in Vlaanderen en Brussel was nooit eerder zo duur

De gemiddelde huurprijs voor een huis is op de Vlaamse en Brusselse huurmarkt in 2021 met 4,70 procent of 38 euro gestegen, tot 846 euro. Dat was nooit eerder zoveel, zo blijkt maandag uit een analyse van Dewaele Vastgoedgroep van zowat 12.000 verhuringen in Vlaanderen en Brussel. Opvallend is wel dat de huurprijzen van appartementen vorig jaar voor het eerst sinds 2017 niet meer gestegen zijn. De gemiddelde huurprijs voor een appartement bedraagt voor Vlaanderen en Brussel 719 euro. Al lijkt de kans groot dat de meeste huurprijzen in 2022 een indexsprong zullen maken wegens de hoge inflatie van de afgelopen maanden.