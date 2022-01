Ambtenaren niet storen na 17 uur? Crevits is weinig enthousiast

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V), tevens minister van Werk, is geen voorstander van een algemene regel rond het recht op ‘deconnectie’, zoals dat vanaf 1 februari voor federale ambtenaren van kracht wordt. Hun bazen mogen hen na de normale werkuren alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen bellen of mailen.

“Deconnectie is belangrijk voor de mentale gezondheid”, beklemtoonde Crevits op Kanaal Z. “Maar het lijkt me niet goed om daar met algemene regels over te komen. Dat moet veeleer sector per sector worden afgesproken.” En nog volgens de minister is daar in veel bedrijven “nu al een gezond evenwicht rond”.

Betekent dat dat Vlaamse ambtenaren – in tegenstelling tot hun federale collega’s – niet op een recht op deconnectie moeten hopen? “Wij gaan dat recht tijdens de komende onderhandelingen anders wél op tafel leggen”, zegt Jan Van Wesemael, algemeen secretaris van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Al benadrukt hij dat de Vlaamse ambtenarij niet te vergelijken valt met de federale overheidsadministratie. “Vlaanderen kent, in vergelijking met de federale administraties, veel meer ambtenaren die allerhande wachtdiensten, ochtend-, avond- en nachtshiften draaien, waardoor je veel moeilijker kan verbieden dat leidinggevenden nog na 17 uur hun medewerkers opbellen.”

(wer)