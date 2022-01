Noord-Macedonië heeft nieuwe premier

Kovacevski volgt Zoran Zaev op, die in december opstapte na zwaar verlies van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen. Kovacevski werd in december verkozen tot nieuwe partijleider. Zijn partijgenoot Zaev was premier van mei 2017 tot januari 2020, en van augustus 2020 tot december 2021. Zijn belangrijkste verwezenlijking was een einde maken aan het lang durende geschil met buurland Griekenland, over de naam ‘Macedonië’.