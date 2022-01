KV Mechelen wil ook wedstrijd tegen KRC Genk van woensdag uitstellen

LEES OOK.Pro League buigt zich over rol van Vincent Mannaert en Michel Louwagie in operatie Propere Handen

Nog maar vorige maandag sloten de clubs een akkoord om wedstrijden uit te stellen onder bepaalde voorwaarden: als zeven spelers die minstens dertig procent van de speelminuten volmaakten positief zijn, of als twee keepers uit de A-kern positief zijn. Een week later zouden de regels opnieuw kunnen worden veranderd. Volgens informatie die onze zusterkrant De Standaard kon inkijken bereidt het management van de Pro League een aanpassing van de doelmannenregel voor. KV Mechelen heeft twee besmette keepers, maar één van hen – Maxime Wenssens – is pas 20. Daardoor werd hij door de kalendercommissie niet in rekening gebracht. Was Wenssens een jaar ouder geweest, was uitstel wel mogelijk geweest.

KV Mechelen lobbyde de voorbije dagen intensief bij zijn collega-clubleiders om het leeftijdscriterium af te voeren. Clubs die jongeren kansen geven, worden immers gestraft, luidt de redenering van Malinwa. De clubs zouden nu over een nieuw voorstel stemmen waarbij uitstel kan als twee doelmannen besmet zijn die een x-aantal minuten gespeeld hebben, of als twee doelmannen besmet zijn die een x-aantal wedstrijden op de bank hebben gezeten.

Navraag leert dat heel wat clubs voor het nieuwe voorstel gewonnen zijn. KRC Genk is alvast een voorstander. Woensdag staat de vooruitgeschoven wedstrijd Genk-KV Mechelen geprogrammeerd. De kans is reëel dat die wedstrijd zal worden uitgesteld.

Precairder wordt de discussie als het gaat over welke timing wordt gehanteerd. Volgens sommige bronnen zou KV Mechelen de regel met terugwerkende kracht willen invoeren. Hierdoor zou ook de wedstrijd op OHL kunnen worden herspeeld.