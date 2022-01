Inter blijft op brilscore steken bij Atalanta en moet vrezen voor koppositie

Inter, de koploper in de Serie A, is er zondagavond op bezoek bij Atalanta niet in geslaagd haar koppositie verder uit te bouwen. In Bergamo kwam de Milanese ploeg niet verder dan 0-0. Zo kwam een reeks van acht gewonnen competitiewedstrijden ten einde en kan AC Milan maandag de eerste plek overnemen.