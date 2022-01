OVERZICHT VOLLEYBAL. Dames van Helchteren maken einde aan mooie reeks van Hasselt

Derde nationale dames C

Hasselt 0 - Helchteren 3

Hasselt zat de laatste twee maanden in een goede flow, maar zaterdag kwam er een einde aan de reeks. Helchteren bleek de boeman. Het liet de thuisploeg puntloos achter. Hasselt moest het zaterdag zonder het middencompartiment doen. De eerste set verliep nog gelijkopgaand, maar door receptiefouten bij de thuisploeg en een goede bezoekende defensie ontstond er toch een kloof. Screurs dichtte nog het gat door een mooie opslagreeks en werd daarbij gesteund voor een aanvalskrachtige Maes. Enkele missers in verdediging zorgden uiteindelijk voor Helchterse setwinst: 0-1. DV Optimasi Hasselt startte sterk aan set twee. Met prima aanvallen door het midden van ’s Jongers stond het al snel 5-2 en Peeters knalde vervolgens naar 6-3. Door een sterke opslagreeks van HVC, en de bijkomende receptiefouten bij Hasselt, werd de kloof echter gedicht. Helchteren ging er op en over. Opslagdruk van Bungeneers en blokwerk van Vandecruys hielden de thuisploeg wel in het spoor: 19-17. Maar opnieuw deden receptiefouten Hasselt de das om. Bij setbal nummer twee was het bingo voor HVC. Een strijdend DVH leek goed op weg in set drie: 13-11. Tot het niet meer tot scoren kwam. Helchteren nam het commando over en vocht zich naar 0-3. (aula)

Sets: 20-25, 21-25, 18-25.