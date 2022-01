Tienkoppig Lille zwoegt zich met Amadou Onana naar punt bij Marseille

Het was de Nederlander Sven Botman die in het Stade Vélodrome op het kwartier voor de 0-1 zorgde. Net over het halfuur eiste Benjamin André een negatieve hoofdrol op bij de bezoekers door twee gele kaarten in een paar minuten tijd te pakken. Lille hield nadien lange tijd stand, maar plooide een kwartier voor tijd toch op een poging van Cengiz Ünder.

Marseille is derde in de rangschikking met 37 op 60. Lille volgt pas op de tiende plaats met 29 op 60.