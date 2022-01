Standard-debutant Gilles Dewaele: “Blij met een puntje”

LEES OOK. Anderlecht geeft in slotfase nog zege uit handen tegen Standard na vreselijke blunder, Sergio Gomez is kop van Jut

“Het was een moeilijk begin van de match”, begon Dewaele zijn analyse van de wedstrijd. “De tegengoal was discutabel, want ik denk dat Refaelov daar de bal met zijn hand raakte. Maar goed, we moesten reageren en dat hebben we na rust gedaan. Je weet dat je op Anderlecht veel achter de bal zal moeten aanlopen. Ze hebben graag de controle, maar ze maakten het niet af.”

En zo profiteerde Standard via een late goal van Denis Dragus. “We mogen blij zijn met een puntje”, vond Dewaele. “Al konden we op het einde een paar kansen beter uitspelen. Een klassieker tegen Anderlecht is een mooi begin van mijn avontuur hier”, zei de man die vorige week overkwam van KV Kortrijk. “Ik ben heel tevreden dat ik bij een grote club als Standard kan spelen. Hopelijk kunnen we deze club terugbrengen naar de plaats waar het hoort.”

Geen Bastien - Geen Samuel Bastien op het wedstrijdblad zondag. Dat had niets met zijn hangende transfer naar New England Revolution te maken, de middenvelder werd vrijdag vader. Joao Klauss kampte met een rugblessure en ontbrak eveneens. (bfa)