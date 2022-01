Australiër Neil Robertson pakt tweede Masters-titel tegen Barry Hawkins

De Australiër Neil Robertson heeft voor de tweede keer in zijn snookerloopbaan het Masters snookertoernooi gewonnen (300.000 euro). In het Londense Alexandra Palace versloeg hij in de finale de Engelsman Barry Hawkins met 10-4.

Hawkins (WS-10) won de openingsframe waarna Robertson (WS-4) met een 105 break gelijk stelde. In de derde frame, waarin beide spelers een aantal kansen misten, toonde ‘The Hawk’ zich de beste. In frame vier leek de 43-jarige Hawkins met een 67 break naar framewinst af te stevenen. Robertson, die een snooker nodig had, kreeg een vrije bal nadat Hawkins met zijn hemd de groene bal raakte. De 38-jarige Australiër greep zijn kans en won alsnog de frame.

Na de eerste mini-sessie ging de wereldkampioen van 2010 op zijn elan verder. Zo lukte de kampioen van 2012 nog breaks van 54, 54 en 73 voor een 5-3 voorsprong.

In de avondsessie pakte ‘The Thunder from Down Under’ frame negen. Hawkins lukte vervolgens een 69 break, zijn hoogste break tot dan toe, waarmee hij zijn achterstand kon herleiden tot twee frames. Hawkins maakte echter te veel fouten waar Robertson van profiteerde en met breaks van 68 en 114 wegpotte voor een afgetekende 10-4 overwinning.

Robertson hield aan zijn tweede Masters-titel 300.000 euro over waarbij hij de felbegeerde Paul Hunter Trophy kreeg overhandigd. Voor Hawkins was er 120.000 euro weggelegd.