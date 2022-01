Alweer een prijs in het buitenland: Thibaut Courtois redt penalty en helpt Real Madrid mee aan Spaanse Supercup

Real Madrid heeft de Spaanse Supercup gewonnen. In Jeddah (Saudi-Arabië) won het met 2-0 van Athletic Bilbao, en daar mocht het onder meer Thibaut Courtois voor danken. De doelman van de Rode Duivels redde in de slotfase een strafschop, al stond de eindstand (2-0) toen ook al op het bord. Luka Modric en Karim Benzema zorgden voor de goals. Voor Courtois is het al zijn twaalfde prijs in het buitenland.

Real Madrid nam al snel het heft in handen in de wedstrijd, maar het duurde een tijdje voor Los Blancos het doel vonden. Na 38 minuten was het dan toch raak, met dank aan Luka Modric. Op aangeven van een bedrijvige Rodrygo duwde hij de 1-0 tegen de touwen, waarmee de intussen 36-jarige Kroaat de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Supercopa werd. In de tweede helft kreeg Bilbao vervolgens al vroeg een uppercut te verwerken toen Real Madrid wegens hands een penalty toegewezen kreeg. Karim Benzema twijfelde niet en trapte de 2-0 binnen.

De buit leek binnen, want Bilbao kon nadien nooit echt een vuist maken. Tot vlak voor het einde, toen Eder Militão de bal met de hand uit het doel hield. Een rode kaart voor de verdediger en een penalty voor Bilbao waren het logische gevolg. Maar een aansluitingstreffer kwam er niet, want Thibaut Courtois hield met het been de elfmeter van Raul Garcia tegen. Eindstand: 2-0.

Voor Thibaut Courtois is het al de veertiende clubprijs uit zijn carrière en zijn twaalfde in het buitenland (met Racing Genk pakte hij de Belgische titel en beker, red.). Met Chelsea won hij tweemaal de Premier League, de FA Cup en League Cup. Met Atlético Madrid won hij de Spaanse landstitel, de Copa del Rey, de Europa League en de Europese Supercup. Met zijn huidige club Real Madrid pakte hij ook al één keer de Spaanse landstitel en het WK voor clubs, aangevuld met twee Supercopa’s.