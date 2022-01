Etienne (76) uit Lokeren krijgt absurde flitsboete: met 77 km/u door Opitter op tuinbouwtractor

De 76-jarige Etienne Dierick uit Lokeren heeft een onmogelijke snelheidsboete gekregen. De man is op uren rijden van huis op de Maaseikerweg in Opitter geflitst met een snelheid van 77 km/u... op zijn tuinbouwtractor. “Die is nog nooit van mijn hof geweest, die kan niet zo snel en ik rijd zo ver niet meer.”

Met zijn Agria, een kleine tractor zonder cabine, verricht Etienne het werk in zijn tuin met aanpalende weide van 3 hectare. “Ik gebruik mijn tractortje om kaphout te vervoeren en voor andere zware klussen”, zegt hij.

Op zijn tuinbouwtractor hangt de nummerplaat ETR 494. Dat kenteken werd op maandagavond 8 november om 21.19 uur geflitst op de Maaseikerbaan in Opitter. De gemeten snelheid was 77 km/u. Voor die snelheidsovertreding kreeg Etienne een boete van 67,84 euro in de bus.

Enkel de nummerplaat komt overeen met die van zijn tractor. De overige informatie van de snelheidsboete is onrealistisch. — © Carlo Coppejans

“Alleen de nummerplaat klopt. Maar mijn tuintractortje kan absoluut niet zo snel rijden, én ik woon in Lokeren. Wat zou ik in Opitter om 21 uur ’s avonds gaan doen? Ik ben 76 jaar en rijd zeker zo ver niet meer, zelfs niet met de auto.” Etienne heeft de boete niet betaald en hij is dat ook niet van plan.

Misbruik

De hobbytuinier wil anderen waarschuwen voor criminelen die misbruik maken van nummerplaten. “Mogelijk is er een bende actief die met valse nummerplaten rondrijdt. Ik las in Het Belang van Limburg een gelijkaardig verhaal van een mevrouw uit Lanaken. Haar geschrapte nummerplaat werd geflitst in Namen.”

© Carlo Coppejans

Etienne begint nu ook aan alles te twijfelen. Hij weet niet eens of de boete echt is. “Misschien is het een vals document? Dat blijkt ook een truc van oplichters. In de boetebrief zitten mogelijk vergissingen. Zo spreken ze van een trajectcontrole en een toegelaten snelheid van 60 km/u. Wanneer ik niet voor 5 december zou betalen, werd gedreigd met een verhoging van het boetebedrag naar 122,52 euro. Die verhoging heb ik nog niet ontvangen.”

Politie

Etienne heeft de politie om meer uitleg gevraagd. “En ik heb een bericht gestuurd om mij een foto te bezorgen van de flitscamera. Dan kan ik zien of het mijn voertuig is en of ik het ben. Ik heb nooit een reactie gekregen”, zegt hij.

Bij de bevoegde politiezone Carma konden ze nog niet reageren. De verkeersdienst bekijkt maandag de boete van Etienne.