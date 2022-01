Nederlandse politie treft gezochte Vlaming aan in zijn favoriete verstopplaats: een kastje

De Nederlandse politie van Noordoost-Friesland hield vorige vrijdag een 43-jarige Belg aan die internationaal geseind stond. Ze troffen hem aan in het keukenkastje bij zijn vriendin. Het gaat om Jeroen Christiaen uit Diksmuide die eerder al eens uit de greep van de politie bleef door zich te verstoppen in - jawel - een kastje.

Christiaen - goed voor een zeventien jaar celstraf wegens inbraken, autodiefstal, dealen, brandstichting,... - stond internationaal geseind nadat hij drie jaar geleden niet terugkeerde uit penitentiair verlof.

“We hadden al even informatie dat hij zich in Nederland bevond”, aldus de Belgische federale politie. “Die informatie speelden we door naar onze Nederlandse collega’s die er nu dus in geslaagd zijn om hem aan te houden.” “Dat de man er veel aan gelegen was om uit handen van de politie te blijven, bleek toen hij na enig speurwerk in een keukenkastje werd aangetroffen”, aldus de politie daar.

Boot

Opmerkelijk is wel dat de man eerder al met die truc uit de handen van de politie probeerde te blijven. In 2014 werkte hij in de Waddenzee op een vissersboot en had de kapitein de politie gebeld dat ze aan de kade moesten wachten om hem op te pakken voor diefstal. Christiaen hoorde dat telefoontje en verborg zich ’s nachts in een kastje onder zijn bed. In zijn kajuit legde hij een afscheidsbrief zodat de kapitein dacht dat hij in het water was gedoken. Zeven reddingsboten, helikopters, sonarboten en tientallen Nederlandse reddingswerkers gingen naar hem op zoek. Eens aan wal kroop hij ongezien uit het kastje en startte hij een tocht naar België: te voet, met een fiets en uiteindelijk met een bevriende taxichauffeur.

“De politie stond op nog geen halve meter van mij toen ze mijn kajuit doorzochten”, vertelde hij kort daarna in onze krant. “Maar ik ga mijn straf uitzitten en daarna stopt het… Wil ik een rustig leven gaan leiden.” Twee jaar later stond hij opnieuw in de rechtbank nadat hij de auto van zijn ex had gestolen en doorverkocht. (csn/ptb)