Journalisten aangevallen tijdens coronabetoging in Parijs, veiligheidsagent gewond: “Fuck die klootzakken”

Een ploeg van twee beeldjournalisten en twee veiligheidsagenten van het Franse persagentschap AFP is zaterdag tijdens een coronabetoging in Parijs aangevallen. Een van de veiligheidsagenten die de journalisten beschermden, raakte daarbij gewond aan het hoofd.

Aanvankelijk konden de journalisten beelden maken van de betoging, maar op een bepaald moment werden ze benaderd door een groep van zowat 150 betogers. Een gemaskerde persoon met een megafoon riep: “Dat is AFP, fuck die klootzakken”, aldus een van de aangevallen journalisten. Volgens haar zouden ze vervolgens door minstens vijftig betogers aangevallen zijn. De veiligheidsagenten kwamen tussenbeide, waardoor de journalisten konden vluchten.

De veiligheidsagenten werden geslagen, onder andere met wapenstokken, en een van de vluchtende journalistes werd ingehaald door een twintigtal betogers. De agenten en de journaliste werden met de dood bedreigd. Een van de veiligheidsagenten kreeg een fles tegen het hoofd, met een zware hoofdwonde tot gevolg.

De agenten en de twee journalistes konden uiteindelijk ontzet worden door de gendarmerie. “In zes jaar van betogingen is dit de eerste keer dat ik geconfronteerd ben met dergelijk geweld”, aldus de journaliste. “De gemaskerde man die aan de basis lag van hetgeen gebeurd is, zei me: ‘Ik ga jou doden, kijk goed naar me, ik ga jou doden’.” Haar collega voegt eraan toe dat als ze tijdens haar vlucht gevallen zou zijn, ze bedolven geweest zou zijn onder de klappen.

Klacht

“AFP protesteert met klem tegen deze ontoelaatbare agressie en de wil van sommigen om journalisten te verhinderen hun werk te doen”, aldus Phil Chetwynd, directeur informatie van het persagentschap. Het agentschap gaat maandag een klacht indienen wegens opzettelijk geweld, doodsbedreigingen en belemmering van de vrijheid van meningsuiting. “We zijn vastbesloten om het beroep van journalist op het terrein te verdedigen”, luidt het.