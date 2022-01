Anderlecht geeft in slotfase nog zege uit handen tegen Standard na vreselijke blunder, Sergio Gomez is kop van Jut

Anderlecht heeft in extremis nog naast de zege gegrepen in de Clasico tegen Standard. Paars-wit leek na een goal van Verschaeren in de eerste helft lang op weg naar een nipte overwinning, maar kort voor het einde bezorgde Dragus de bezoekers nog een puntje. De spits van Standard kreeg de gelijkmaker zomaar aangeboden na een vreselijke pass van Sergio Gomez en werkte genadeloos af: 1-1.

Het openingskwartier was eerder afwachtend. Meer dan een schotje van Verschaeren, dat ver naast ging, viel er niet te noteren. Anderlecht, waar Raman verrassend op de bank begon en Amuzu de plaats innam van Kouamé die op de Afrika Cup zit, was wel de meest dreigende ploeg. Na 25 minuten was Standard, waar nieuwkomers Dewaele, Cafaro en Emond meteen aan de aftrap stonden, uit het niets – het had op dat moment 22 procent balbezit – toch even gevaarlijk. Eerst ging een schot van Muleka niet al te ver over, daarna blunderde Magallan – alwéér hij – door de bal voor eigen doel klaar te leggen. Muleka wist er niet van te profiteren.

Paars-wit nam al snel weer over. Verschaeren, die doorschoof van de rechterflank naar de spits, mikte heel nipt naast: het leer scheerde langs de paal. Niet veel later was het wél prijs. Na een knappe aanval waarbij Refaelov en Zirkzee bijzonder snel doorstaken was het Verschaeren die zonder aarzelen de 1-0 voorbij doelman Bodart schoof. De bezoekers bleven ondertussen wel proberen. Donnum krulde een bal een metertje over.

© BELGA

Met de rust in zicht ging Anderlecht op zoek naar een tweede treffer. Refaelov legde aan van net buiten de zestien met een schot over de grond, maar Bodart stond goed en kon oprapen. Een goeie eerste helft was het niet. Paars-wit was wel beter, maar deed er relatief weinig mee en tikte vooral rond zonder al te veel schwung.

Met vuur spelen

Na de pauze zette het spelbeeld van de eerste helft zich door: het tempo lag eerder laag, Anderlecht was baas maar zonder daarbij heel veel concreet doelgevaar te versieren. Na tien minuten vroeg Refaelov een strafschop voor truitjetrek van Dussenne, maar het was wat licht om voor te fluiten.

Op het uur bracht Vincent Kompany dan toch Raman, die Amuzu verving. Het was collega-spits Zirkzee die even later op Bodart trapte en daarna nog op wandel ging door de Luikse defensie, maar het iets te mooi wilde doen en zich vastliep. U vraagt zich misschien af waar Standard ondertussen was? Nergens. De Rouches speelden een waardeloze tweede helft. Ze staan niet voor niks in de degradatiezone.

Anderlecht bleef maar talmen met het doodmaken van de wedstrijd. Een kwartier voor tijd kreeg Raman een goeie kans op de 2-0, maar hij twijfelde te lang en liet zijn moment wegglippen. Met vuur spelen, heet dat, en paars-wit kreeg daarvoor het deksel op de neus. In het slot leed Gomez dom balverlies. Invaller Dragus kon onverwacht op een open doel trappen en schonk Standard een punt waar het eigenlijk geen moment aanspraak op had gemaakt. Paars-wit gooide de zege zomaar te grabbel.