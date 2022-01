“Vannacht opnieuw overwegend bewolkt, maar minima boven het vriespunt”

Daardoor blijft de temperatuur opnieuw boven het vriespunt met minima rond +4°C. De wind valt nagenoeg volledig weg waardoor er regionaal ook mist kan ontstaan.

Dinsdag zal het andermaal een overwegend grijze dag worden. Neerslag wordt er echter niet verwacht.

De temperatuur boekt in de loop van de dag enkele graden winst om uit te komen op maxima rond 6 a 7°C. Dat is enkele graden aan de zachte kant voor deze tijd van het jaar.

Het blijft nagenoeg windstil waardoor het ook nevelig kan blijven.

In de nacht naar woensdag koelt het af naar minima rond of lokaal zelfs net beneden het vriespunt. Vooral in landelijke gebieden kunnen er mistbanken ontstaan waardoor er vooral dáár ook kans is op rijm- en ijsplekken.

De wind blijft intussen zwak uit het zuidoosten waaien.

