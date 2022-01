Pater Joseph ‘Jef’ Hollanders werd 13 januari 2020 het slachtoffer van een roofmoord in zijn huis in het Zuid-Afrikaanse Bodibe. — © belga

Makiheng/Oudsbergen

Het hooggerechtshof in het Zuid-Afrikaanse Makiheng heeft de moordenaar van de Meeuwense pater Jef Hollanders (83) vrijdag veroordeeld tot 30 jaar cel. Twee jaar geleden overviel en wurgde de 24-jarige Thabang Maseko de missionaris in zijn pastorij in Bodibe.