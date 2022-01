Familie Djokovic hoopte dat “gerechtigheid zou zegevieren” en is ontgoocheld: “Politiek heeft gewonnen over sport”

De familie van Novak Djokovic heeft zondag in een persbericht gereageerd op de definitieve uitwijzing van de Servische toptennisser uit Australië. “We hoopten dat gerechtigheid zou zegevieren”, zo klonk het. “Maar het algemeen belang werd als excuus gebruikt om politiek te laten winnen over sport.”

“We moeten Novak nu meer dan ooit steunen”, zei zijn familie nog. “Samen gaan we deze klap proberen verwerken. We zijn trots op de kracht die hij de voorbije weken heeft getoond en de manier waarop hij is omgegaan met de tegenslagen die hij tegenkwam. We zijn heel teleurgesteld in de Australische autoriteiten. Hij is schandalig behandeld. Dit gaat over meer dan sport.”

Zijn familie liet eerder vorige week al van zich horen met een veelbesproken persconferentie. Daarop vergeleek vader Srdjan zijn zoon met Jezus. Hij noemde Novak Djokovic ook “een vrijheidsheld die vecht voor mensen die onderdrukt worden door de westerse wereld”.

Twee weken lange soap

De drie rechters van het Australische Hooggerechtshof beslisten zondag unaniem dat het visum van de niet-gevaccineerde Novak Djokovic bleef ingetrokken. Hij verliet intussen Australië. Een nieuwe beroepsprocedure was niet meer mogelijk.

Zo kwam er een einde aan een soap die de hele tenniswereld bijna twee weken in de ban hield. Djokovic kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden. Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval. De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog ‘overrulen’ en deed dat vrijdag ook “op basis van het publieke belang”.

Djokovic hoopte in Melbourne voor de tiende keer de Australian Open te winnen. Het zou zijn 21e Grand Slam-winst zijn, een nieuw record. De Australian Open begint maandag.