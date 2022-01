Jurylid Anouk stopt bij ‘The Voice of Holland’ na berichten over ongewenst gedrag: “Corrupte bende”

De Nederlandse zangeres Anouk stopt als coach bij het tv-programma ‘The Voice of Holland’ naar aanleiding van de recente gebeurtenissen. “Het is gewoon een corrupte bende”, zegt de zangeres zondag in een video op haar Instagram-account. “Ik wil niet werken waar jarenlang een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet.”

Zaterdag werd bekend dat ‘The Voice of Holland’ voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege berichten rond mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende vervolgens dat hij relaties van “seksuele aard” heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma.

Anouk had eerder nog niet gereageerd omdat ze de aflevering van het programma ‘BOOS’ wilde afwachten. Daarin wordt donderdag uitgebreid ingegaan op de aantijgingen. “Eigenlijk weet ik wel genoeg”, zegt de zangeres zondag nadat ze het statement van Rietbergen had gelezen en enkele telefoontjes met “bepaalde mensen” had gepleegd.

Anouk is sinds een aantal jaar coach bij ‘The Voice of Holland’ en ‘The Voice Kids’. Samen met Ali B, Glennis Grace en Waylon vormde Anouk dit seizoen het team van coaches. In de aflevering van ‘BOOS’ komt ook Ali B aan bod. Tegen de coach is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat. “Dat is niet waar ik zit. Daar wil ik geen onderdeel van zijn”, sluit Anouk haar video af. “Bij dezen wil ik laten weten dat ik niet meer zal terugkomen bij ‘The Voice of Holland’. Dat was het.”

Chantal Janzen — © REUTERS

Ook presentratrice Chantal Janzen boos: “Nu die doofpot omgooien en de waarheid op tafel”

Ook presentatrice Chantal Janzen had op Instagram geen goed woord over voor de partijen en mensen die “blijkbaar al zo’n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij The Voice afwisten, ze verzwegen, en in de doofpot stopten.” Janzen vindt dat het voor alle medewerkers die met hart en ziel aan het programma meewerken, maar hier geen weet van hadden, daardoor verpest is.

“Aan de partijen en aan de mensen die blijkbaar al zo’n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij The Voice afwisten, ze verzwegen en in de doofpot stopten, maar nu reageren in de pers met ‘we zijn enorm geschrokken’: laat deze woorden aub over voor de slachtoffers”, begint Janzen haar pleidooi. “Ja, ik presenteer dit pas twee jaar en lees net in de pers dat ik er daarom ‘nog niet echt iets over kan zeggen’: Nee, het blijkt nu wel dat ik inderdaad heel veel NIET weet over dit programma.”

Volgens de presentatrice is twee jaar echter wel lang genoeg “om te weten dat er ook heel veel mensen, het merendeel, zijn die er WEL zuiver en snoeihard aan meewerken” en hart voor het programma hebben. “Het werk van deze grote groep mensen, leiding, opdrachtgevers, kandidaten en medewerkers, wordt nu verpest door de acties en het geheimhouden van een kleinere groep mensen door de jaren heen.”

Janzen noemt het “schandalig, verdrietig en frustrerend” en wil dat duidelijk wordt hoe het nu echt zit en wat er is gebeurd. “Nu die doofpot omgooien en de waarheid op tafel.” In haar ogen is er ook maar één volgorde: “De slachtoffers en hun familie, en dan komt er heel lang niks, en daarna komen ergens pas alle medewerkers en gedupeerden, DIE zijn pas enorm geschrokken.”