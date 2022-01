Weer aanpassing aan regels: kinderen moeten in quarantaine bij besmetting in gezin

De quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 jaar die gelden wanneer er een besmetting is binnen het gezin, worden weer aangepast. De kinderen moeten dan in quarantaine, tenzij ze onlangs zelf het coronavirus hebben gehad. Dat zegt het gezondheidsinstituut Sciensano zondag.

De quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 jaar werden de voorbije dagen al enkele keren gewijzigd. Op een bepaald moment werden ze gekoppeld aan de vaccinatiestatus van de volwassenen waarbij ze verbleven, en waren er andere regels indien een volwassene al dan niet volledig gevaccineerd is.

“Die regel heeft echter voor grote verwarring gezorgd en was op het terrein zeer moeilijk uitvoerbaar”, zegt Sciensano. “Daarom heeft de Interministeriële Conferentie samen met de ministers van Onderwijs beslist om de regelgeving opnieuw te vereenvoudigen, waarbij alle kinderen in dit geval beschouwd worden als niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten.”

Tien dagen quarantaine

Dat betekent dat bij een besmetting in het gezin de kinderen in principe tien dagen in quarantaine moeten gaan. Ze mogen vanaf dag 7 de woning verlaten als ze elke dag een negatieve zelftest afleggen en als ze in binnenruimtes steeds een mondmasker dragen (voor kinderen vanaf 6 jaar). Als het kind symptomen krijgt, moet er een test worden afgenomen door een zorgverlener.

Alleen kinderen die de voorbije vijf maanden zelf ook het virus hebben gehad, moeten niet in quarantaine. Zij moeten wel bijzondere voorzorgen nemen, zoals “het strikt dragen van een mondmasker in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en het beperken van contacten, in het bijzonder met risicogroepen”.

Vertraging in callcenters

Sciensano wijst erop dat de regels vanaf maandag gelden, maar dat de technische aspecten voor de callcenters pas vanaf 20 januari in orde zullen zijn. “Dit zal dus mogelijk de komende dagen leiden tot tegenstrijdige berichten voor ouders, wat we ten zeerste betreuren”, klinkt het.