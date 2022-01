Bloemenkweker Rudy Lathouwers in zijn serre bij de wildcamera. — © Johnny Geurts

Bilzen

Bloemenkweker Rudy Lathouwers van Bloemisterij Lathouwers in Bilzen zit met de handen in het haar. “Elke nacht vernielen vossen hier tientallen planten. De schade loopt al in de tienduizenden euro’s.”