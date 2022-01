Onze TV-tips: Een koninklijke documentaire, warenhuishumor en eilandhoppen met Waes

Reizen Waes

Een, Ma, 20.35u

Zelfs op maandag doet Tom Waes een massa kijkers afstemmen op Eén. In de laatste aflevering hopt Tom de Waddeneilanden af, iets wat niet vaak gedaan wordt. Starten doet hij op het grootste eiland: Texel. 14.000 inwoners en … evenveel schapen. Op Vlieland bewaakt hij met het Nederlandse leger Cornfield Range, een groot stuk natuur en strand waar landen bommen leren droppen en schietoefeningen doen. Undercover-collega Frank Lammers is gids op Terschelling. (tove)

Superstore

VTM3, Ma, 18.20u

Eén van de betere Amerikaanse komedies van dit ogenblik. Superstore, dat de afgelopen tijd al heel wat onderscheidingen te beurt viel, gaat over een familie waarvan alle leden werken in een enorme winkel waarin alles verkocht wordt. De reeks staat bol van de knotsgekke dialogen tussen de familieleden. Één van de hoofdrollen is voor actrice America Ferrera, die je nog kan kennen van Ugly Betty (De Amerikaanse versie van de telenovelle Sara). (tove)

De zware jas van Beatrix

NPO2, Ma, 21.06u

Voor de royaltyliefhebbers is er deze historische documentairereeks over het koninginschap van Beatrix, de vorstin die tot enkele jaren geleden aan het hoofd stond van Nederland. In deze eerste aflevering is de monarchie in verval als gevolg van de Greet Hofmans-affaire in de jaren 50 en de Lockheed-affaire in 1976. Het is duidelijk voor Beatrix dat ze de puinhopen van haar vader Prins Bernhard moet uitvegen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. (tove)