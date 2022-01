Eerste hoofdrol voor Zonhovense Charlotte Timmers: “Laat 2022 mijn jaartje worden”

Vanaf 17 januari op Streamz: ‘Billie vs Benjamin’ met de Zonhovense Charlotte Timmers (33) in haar eerste hoofdrol. “Ik heb het voorbije jaar fijn mogen werken”, zegt ze. “Dat heeft een therapeutisch effect op me gehad: ik werd er blij van.”

Charlotte Timmers zit dezer dagen bijzonder goed in haar vel want, al is 2022 nog jong, dit is haar hoofdrollenjaar. Zo is er de nieuwe Streamz-reeks Billie vs Benjamin en in oktober zal ze te zien zijn in Zillion, de langverwachte film van Robin Pront. Al dreigden externe factoren haar humeur toch nog te verpesten. “Toen de cinema’s weer dreigden dicht te gaan, dacht ik even: ‘Komaan, het zal toch niet waar zijn’”, vertelt Charlotte. “Ik woon in Antwerpen en als ik mijn voordeur achter me dichttrek, hangen er meteen vijftig Nederlanders in mijn nek. Dan zouden wij níet naar de cinema mogen? Daar was ik eventjes razend van. Maar nu is alles redelijk oké voor mij: ik heb het gevoel dat ik kan doen wat ik wil doen.”

In ‘Billie vs Benjamin’ speel je het linkse meisje Billie dat verliefd wordt op een rechtse jongen. Je weet toch wat de Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen zegt over linkse meisjes?

(geeft meteen een imitatie) “Jááá! Linkse meisjes worden geil van rechtse praatjes!” (lacht) Voor we aan de opnames begonnen, heb ik het met Tim (Van Aelst, regisseur, nvdr.) gehad over links-rechts. Ik zou graag in deze branche willen blijven werken, dus lijkt het me beter om geen voorkeuren kenbaar te maken. Ik ken dat: dan doe ik misschien een ongelukkige uitspraak, waarna de hel losbarst. Want zo ongeveer alle mensen hebben tegenwoordig een mening én een WiFi-verbinding. We weten allemaal dat die twee niet goed samengaan. Op het gevaar af als een Miss België-finaliste te klinken: ik probeer iedereen te behandelen zoals ik zelf graag behandeld word.”

Charlotte Timmers in ‘Billie vs Benjamin’. — © Streamz

Kan het zijn dat je in ‘Billie vs Benjamin’ jezelf speelt, of zien we dat mis?

“Dat hou ik voor mezelf, want een acteur geeft zijn geheimen niet prijs. (lacht luid) Nee, in maart 2020 gingen we in lockdown en normaal waren we in juni beginnen filmen. Uiteindelijk zijn we pas in april 2021 kunnen beginnen. Dat betekent dat we een extra jaar broedtijd hebben gekregen om de personages op punt te zetten, en misschien is er zo wel wat van mij in Billie geslopen.”

Je hoefde je Limburgse accent blijkbaar niet te verstoppen.

“Integendeel, want Tim is een echte dialectenfreak. Als hij een onbekend accent hoort, zal hij altijd vragen: ‘Van waar ben je? Kun je dat accent nog wat feller aanzetten?’ Dus, als ik op de set dacht dat ik het echt wel te bont aan het maken was met mijn Zonhovens, zei Tim: ‘Doe maar wat meer.’ Of als ik als mezelf een uitspraak deed die hij niet meteen begreep, wilde hij dat ik die gebruikte in de serie. Zo vond hij ‘ik ben ketsen’ enorm grappig, dat had hij nog nooit gehoord.”

‘Billie vs Benjamin’ is verkozen tot beste serie op het International TV Series Festival in Berlijn. Dat zet jou wellicht ook in de etalage.

“Rijk ben ik, man. Schatrijk! (lacht) Nee, misschien komt er wel iets uit maar zulke dingen gaan traag. Ik heb wel al appreciatie gekregen uit de sector, dus ik probeer geduldig te zijn. En ik mag niet klagen want ik heb dit jaar een hoofdrol in deze serie én in Zillion. Dat kan ook niet iedereen zeggen, dus ik ben enorm blij. Acteren in Zillion was trouwens een ongelooflijke belevenis. Mijn eerste hoofdrol in een film! En dan nog zo’n coole megaproductie! Ik denk dat het een knaller van formaat wordt, een onvervalste popcornfilm. Echt, ondanks alle shit heb ik vorig jaar heel fijn mogen werken. Ik merk ook dat ik daar blij van word, het heeft een therapeutisch effect op me gehad. Zo van: dit is mijn wereld, hier wil ik me helemaal in onderdompelen. Ik hoop dat ik nu op dat elan kan verdergaan. Laat 2022 maar mijn jaartje worden.”