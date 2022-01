Kremlin: “Westen en Rusland houden er totaal uiteenlopende standpunten op na over Oekraïne”

De Russen en het Westen blijven op “totaal uiteenlopende” posities over de spanningen rond Oekraïne, ondanks een week van intensieve diplomatieke contacten, hetgeen “verontrustend” is. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, gezegd in een interview dat zondag uitgezonden werd op de Amerikaanse zender CNN.

“We weten niet wat de uitkomst zal zijn, we hebben deze drie gespreksrondes achter de rug. Er zijn enkele punten van overeenstemming tussen ons. Maar over het algemeen, over de principiële kwesties, kunnen we zeggen dat we op andere posities blijven, met totaal uiteenlopende standpunten. En dat is niet goed, dat is verontrustend”, aldus Peskov.