T-Mobile en Lidl stoppen met sponsoring van ‘The Voice of Holland’

Telecombedrijf T-Mobile stopt met de sponsoring van het Nederlandse tv-programma ‘The Voice of Holland’. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van de zender RTL Boulevard. Ook supermarktketen Lidl, die eveneens in het programma adverteert, staakt voorlopig de sponsoring. Een woordvoerder van de supermarktketen zegt dat nu het programma is opgeschort daarmee automatisch ook het sponsorschap vooralsnog is beëindigd.