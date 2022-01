PS-voorzitter Paul Magnette: “Grootste spanningen met MR komen van de Vlaamse liberalen”

Magnette kreeg zondag in het politieke praatprogramma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ vragen over de relatie met de MR, enkele dagen nadat Waals MR-minister Jean-Luc Crucke ontslag nam uit de regering, en de uitlatingen van Open VLD-minister Vincent Van Quickenborne. Die had zaterdag kritiek geuit op de voorzitter van de Franstalige liberalen, Georges-Louis Bouchez. Hij zei onder meer dat Bouchez meer een conservatief dan een liberaal is.

“Tussen socialisten en liberalen zal het altijd moeilijk zijn. Als ik progressievere coalities kan sluiten zonder de liberalen, doe ik dat... Ze worden steeds minder liberaal en steeds conservatiever...”, oordeelde Paul Magnette. Voor de voorzitter van de PS “getuigt het gekibbel tussen liberalen er dan ook van dat men het algemeen genomen beu is van op een bepaalde manier aan politiek te doen”.

“MR vervangen door CDH?”

“Op basis van de verkiezingen is het mogelijk om de MR te vervangen door de CDH, dat is iets waar de MR moet over nadenken. Er is sprake van een bepaalde manier van politiek bedrijven, een agressiviteit, een provocatie en een voortdurend opnieuw in vraag stellen van akkoorden, die veel, heel veel mensen op de zenuwen begint te werken. Diegenen die dit doen moeten er zich stilaan rekenschap van beginnen te geven dat niemand onmisbaar is en dat een verandering altijd tot de mogelijkheden behoort.”

Magnette stelt geen vraagtekens bij de MR-ministers in de Waalse regering, maar wel “bij de houding van de voorzitter die spanningen oplevert, niet zozeer met de PS, maar wel met de Vlaamse liberalen, wat wijst op een situatie die erg gespannen aan het worden is.”

“Ik geef de voorkeur aan stabiliteit in de politiek. We zitten midden in een gezondheidscrisis, er is een energiecrisis en er is een echte urgentie om middelen vrij te maken om mensen te helpen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het is niet het moment politieke spelletjes te spelen en het is belangrijk dat iedereen voor ogen houdt dat we onze partners moeten respecteren”, besloot hij.