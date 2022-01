Al ruim 1 miljoen mensen tekenden petitie tegen ridderschap voor “oorlogsmisdadiger” Tony Blair

De voormalige Britse premier Tony Blair (68), die door de Britse koningin Elizabeth II geridderd is, heeft zondag gereageerd op de vele mensen die van oordeel zijn dat hij dat eerbetoon niet mag krijgen omwille van zijn verantwoordelijkheid voor de Britse deelname aan de oorlog in Irak.

Blair was een van de populairste Britse premiers. Hij werd tot drie keer toe verkozen. Maar zijn reputatie werd onherstelbaar beschadigd door zijn beslissing om zijn land in 2003 te betrekken bij de oorlog in Irak.

Meer dan 1,1 miljoen mensen hebben ondertussen een online petitie ondertekend die de annulatie vraagt van het eerbetoon dat hem bij de start van dit nieuwe jaar te beurt viel. Ze verwijten Tony Blair dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan “oorlogsmisdaden”.

Blair heeft zondag gereageerd en gezegd dat hij die eer niet alleen aanvaard heeft “voor zichzelf als persoon”, maar ook voor zijn “toegewijde en geëngageerde” medewerkers, die voor “veel veranderingen in het land” gezorgd hebben. “Uiteraard gingen er mensen zich fors kanten hiertegen. Dat was te verwachten”, aldus Blair op Times Radio. “Er zijn mensen die willen zeggen dat het enige wat de regering gedaan heeft Irak was, en die al het overige willen negeren.”