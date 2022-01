In de Hasseltse Banneuxwijk is ingebroken in een huis in de Leeuweriklaan. Dieven forceerden de voordeur. Binnen werden alle kasten doorzocht maar er zou niets zijn meegenomen.

In Runkst in de Van Haesendoncklaan is zaterdagavond een schuifraam opengebroken. De inbrekers stalen een armband en het inschrijvingsattest van een voertuig. maw